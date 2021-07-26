13-річна японка стала другою наймолодшою переможницею Олімпіади в історії

Подіум у змаганнях з жіночого скейтбордингу на Олімпіаді в Токіо став наймолодшим в історії Олімпійськиї ігор

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді у змаганнях зі скейтбордингу у жінок в дисципліні стріт перемогу здобула 13-річна представниця Японії Момідзі Нісія.

Нісія перемогла у віці 13 років і 330 днів, ставши другою в списку наймолодших олімпійських чемпіонів літніх Ігор в історії.

Рекорд належить американці Марджорі Гестрінг, яка перемогла в стрибках у воду на Олімпіаді-1936 у віці 13 років і 268 днів.

Подіум у змаганнях з жіночого скейтбордингу на Олімпіаді в Токіо став наймолодшим в історії Олімпійськиї ігор. В середньому вік медалісток склав 14 років і 191 день.