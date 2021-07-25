Зевіна не пройшла кваліфікацію Олімпійських ігор у Токіо

Українська плавчиня

Джерело - Чемпіон.

Українка Дар'я Зевіна у плаванні 100 м на спині серед жінок не змогла подолати кваліфікацію Олімпійських ігор у Токіо.

Українка у третьому запливі фінішувала шостою з результатом 1:01.97.

Зевіна за підсумками всіх кваліфікаційних запливів посіла 30-е місце і не змогла вийти до півфіналу змагань. Туди пройшли 16 найкращих плавчинь.

Однак на цьому Олімпійські ігри для Зевініої не закінчилися. 29-го липня вона візьме участь на своїй коронній дистанції - 200 м на спині.

Нагадаємо, раніше австралійки встановили світовий рекорд в естафеті 4x100 м вільним стилем.