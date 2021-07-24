У 11 з 12 збірних є хоча б один гравець НБА

Джерело - Eurohoops.

У підсумкові склади національних збірних, що беруть участь в Олімпійських іграх у Токіо, увійшли 49 гравців з команд НБА.

Про це повідомляє Eurohoops.

У 11 з 12 збірних є хоча б один гравець НБА. Крім того, 27 з 30 клубів НБА представлені хоча б одним гравцем в Токіо.

Найбільша кількість представників НБА - у збірній США (12), яка повністю складається з гравців найсильнішої ліги світу. На другому місці опинилася команда Нігерії з вісьмома гравцями НБА.

Нагадаємо, Мілвокі здолав Фінікс і став чемпіоном НБА.