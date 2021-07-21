Австралійський спортсмен відсторонений від Олімпіади через кокаїн

Джерело - Федерація кінного спорту Австралії.
Спортсмен-кіннотник Джеймі Кермонд відсторонений від участі у змаганнях через порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє Федерація кінного спорту Австралії.
У допінг-пробі Кермонда був виявлений метаболіт кокаїну.
Спортсмену заборонено брати участь в змаганнях, які відповідають вимогам Всесвітньої антидопінгової агенції (WAADA), включаючи Олімпійські ігри в Токіо-2020.
Раніше Чилійську тхеквондистку усунули від Олімпіади-2020 через коронавірус.