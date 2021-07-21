Чилійську тхеквондистку усунули від Олімпіади-2020 через коронавірус

Це перший випадок відсторонення спортсмена від Ігор-2020 через COVID-19

Джерело - Олімпійський комітет Чилі.

Спортсменкою, яка здала позитивний тест на коронавірус на Олімпіаді в Токіо, стала чилійська тхеквондистка Фернанда Агірре.

Про це повідомляє Олімпійський комітет Чилі.

Вона пропустить Ігри. Агірре відчуває себе добре, але вона не зможе виступити в Токіо, так як їй треба відсидіти десятиденний карантин.

Це перший випадок відсторонення спортсмена від Ігор-2020 через COVID-19.

Олімпіада в Токіо стартує 23 липня. Турнір з тхеквондо розпочнеться 24 липня.

Нагадаємо, організатори Олімпіади в Токіо розглядають варіант скасування Ігор.