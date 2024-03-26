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22.03.2024 12:00 929

Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE

Матч відбудеться у вівторок, 26 березня.
Сьогодні 21:29 4875 0
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у фінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Ісландії.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 березня, на Міському стадіоні у Вроцлаві, Польща. Початок - о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Плеєр із трансляцією MEGOGO

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Факти перед грою

  • Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у групу E — до Бельгії, Словаччини та Румунії.
  • Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.
  • Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії.
  • З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон.
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