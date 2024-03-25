Україна — Ісландія: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футболу зіграє проти збірної Ісландії у фінальному матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 березня, на Міському стадіоні у Вроцлаві, Польща. Початок - о 21:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі в цій новині, починаючи з 21:30.
Факти про матч
- Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у групу E — до Бельгії, Словаччини та Румунії.
- Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.
- Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії.
- З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон.
Плеєр із трансляцією MEGOGO
Детальніше про гру читайте в нашому анонсі.