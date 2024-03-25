Україна — Ісландія: онлайн-трансляція

Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у

Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.