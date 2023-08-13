Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open

Гра відбудеться у понеділок, 14 серпня

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (26) в першому колі турніру категорії WTA 1000 Western & Southern Open, що пройде в американському Цинциннаті (США), зіграє проти експершої ракетки світу, данки Каролін Возняцкі.

Гра відбудеться у понеділок, 14 серпня. Час початку поєдинку стане відомий пізніше.

Матч покаже телеканал Setanta Sports+.

Плеєр із трансляцією

Для Возняцкі турнір у Цинциннаті стане другим після її повернення в тур. Данка пропустила понад три з половиною роки.

Рахунок в очних зустрічах - 4:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в листопаді 2018 року на Підсумковому турнірі. Світоліна перемогла в трьох сетах (5:7, 7:5, 6:3).

Три українки заявлені в основній сітці представницького турніру в Цинциннаті