Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№26 WTA) програла американці Даніель Коллінс (№48 WTA), на турнірі WTA 1000 у Монреалі.
У першому колі українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 1 годину 12 хвилин.
Світоліна зробила три ейси та тричі допустила подвійні помилки.
Минулого тижня Світоліна дійшла до 1/4 фіналу на турнірі у Вашингтоні.
У наступному колі Даніель Коллінс зіграє проти восьмої сіяної Марії Саккарі.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль (Канада)
Призовий фонд $2,788,468
Перше коло, 8 серпня
Даніель Коллінс (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:2