Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі

Еліна поступилася американці

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№26 WTA) програла американці Даніель Коллінс (№48 WTA), на турнірі WTA 1000 у Монреалі.

У першому колі українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 1 годину 12 хвилин.

Світоліна зробила три ейси та тричі допустила подвійні помилки.

Минулого тижня Світоліна дійшла до 1/4 фіналу на турнірі у Вашингтоні.

У наступному колі Даніель Коллінс зіграє проти восьмої сіяної Марії Саккарі.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000

Монреаль (Канада)

Призовий фонд $2,788,468

Перше коло, 8 серпня

Даніель Коллінс (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:2