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Костюк - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000

Гра відбудеться у вівторок, 8 серпня
Сьогодні 17:30 150 0
Костюк - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000
#Марта Костюк, #Монреаль

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) зіграє проти китаянки Чжен Цінь Вень (24) у першому колі турніру Omnium Banque Nationale présenté par Rogers серії WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Гра відбудеться у вівторок, 8 серпня. Час початок поєдинку визначиться пізніше.

В Україні турнір показує телеканал Setanta Sports+, але достеменно невідомо, чи транслюватиме він цей конкретний матч.

Плеєр із трансляцією

Ці суперниці зіграють між собою вперше.

Переможець даної пари вийде на переможця пари Катеріна Сінякова (37) - Людміла Самсонова (18). Нагадаємо, що саме росіянці Самсоновій програла Костюк у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні минулого тижня.

Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО

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