Українка також здивовано посміхнулась

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (34) у напруженому матчі здолала Б'янку Андреєску (44) з Канади в матчі першого раунду турніру WTA 500 у Вашингтоні з рахунком 2:6, 6:3, 7:6(5).

Гра була сповнена красивих моментів у виконанні обох тенісисток, але головний гайлайт поєдинку за собою залишила українка.

У сьомому геймі вирішальної партії Костюк відмінно передбачила напрямок удару смешем ексчетвертої ракетки світу, після чого продемонструвала власну блискавичну реакцію. Повірити побаченому не могли ні вболівальники, ні коментатор, ні сама Андреєску, про що засвідчила її іронічна посмішка.

Відео

Наступною суперницею Марти стане шоста ракетка світу, француженка Каролін Гарсія.

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