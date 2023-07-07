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Костюк - Бадоса: онлайн-трансляція LIVE матчу другого кола Вімблдона

Матч відбудеться у п'ятницю, 7 липня
Сьогодні 01:19 661 0
Костюк - Бадоса: онлайн-трансляція LIVE матчу другого кола Вімблдона
#Бадоса, #Вімблдон, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) зіграє проти іспанки Паули Бадоси (35) у 2-му колі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться у п'ятницю, 7 липня. Початок - о 13:00 за київським часом на Корті №18.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Костюк та Бадоса провели між собою 3 матчі, усі виграла іспанка.

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу.

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