Костюк зіграє проти ексдругої ракетки світу у другому колі Вімблдона

Визначилась суперниця Марти Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (36) дізналася суперницю в 1/32 фіналу Вімблдона-2023.

У другому колі українка зіграє проти представниці Іспанії Паули Бадоси (35), яка у першому колі у двох сетах обіграла Елісон Ріск (141) зі США.

Актуально: Костюк вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10

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Перше коло, 05 липня

Паула Бадоса (Іспанія) - Елісон Ріск 6:3, 6:3

Марта та Паула грали між собою 3 рази. Усі поєдинки виграла Бадоса, зокрема матч 3-го раунду на турнірі WTA 1000 у Римі у 2023 році. Бадоса є ексдругою ракеткою світу.

Нагадаємо, Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона.