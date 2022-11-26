Головне
Збірна Франції перемогла Данію та достроково виграла групу ЧС-2022
Сьогодні 19:56 299
Аргентина - Мексика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:52 698
Франція - Данія 2:1. Як це було
Сьогодні 19:55 2760
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 17:26 854
Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 17:02 522
Циганков не реалізував пенальті в матчі з Металістом 1925 в УПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 17:01 384
Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 441
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:59 361
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 13:58 1191
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 13:58 2023
Прямі трансляції

Аргентина - Мексика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 20:52 698 0
Аргентина - Мексика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Аргентина, #Мексика, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини зіграє проти збірної Мексики у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у суботу, 26 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3366
Франція - Данія 2:1. Як це було Франція - Данія 2:1. Як це було 2760
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 16023
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 3799
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 5577
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 4401
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34285
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25849
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11872 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11388
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55065
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29546