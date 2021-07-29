 Лига конфедераций. Ворскла - КуПС: смотреть онлайн матч 29.07.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - КуПС: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги конференцій. LIVE

Сьогодні 19:24 2450 3
Ворскла - КуПС: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги конференцій. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла у матчі-відповіді 1/4 фіналу кваліфікації Ліги конференцій прийматиме фінський КуПС. Поєдинок відбудеться в четвер, 29 липня, о 19:00 на стадіоні Ворскла імені Бутовського.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ворскла - КуПС наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра у Фінляндії завершилася результативною нічиє - 2:2.

Також з нічиї полтавці стартували в чемпіонаті УПЛ. Підопічні Максимова розписали мирову на власному полі з Дніпро-1 (2:2).

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