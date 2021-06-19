 Євро-2020. Португалія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу в групі F. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Португалія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу в групі F. LIVE

Сьогодні 14:00 324 0
Євро-2020. Португалія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу в групі F. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Німеччини в матчі другого туру групи F на Євро-2020. Поєдинок відбудеться в суботу, 19 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри в етері телеканалів Футбол 1/2. Також онлайн матч Португалія - Німеччина дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилиндо початку гри.

У першому турі Португалія завдяки дублю Роналду розгромила Угорщину (0:3), а Німеччина програла Франції (1:0).

В іншому матчі групи Франції зіграє з Угрощиною. Гра відбудеться о 16:00.

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