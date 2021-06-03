Світоліна - Лі: онлайн-трансляція матчу другого кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (6) у другому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зустрічається із американкою Енн Лі (75). Матч заплановано на четвер, 3 червня, на корті Сюзанн Ленглен першим запуском. Орієнтовний початок - 13:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Лі онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Тенісистки раніше не зустрічалися.

У першому колі Світоліна, не без проблем, перемогла 17-річну француженку Бабель (6:2, 7:5), а Лі впевнено здолала росіянку Гаспарян (6:0, 6:1).

Марта Костюк (81) у матчі другого кола зіграє з непростою китаянкою Чжен (57). Нагадаємо, 18-річна киянка в першому колі декласувала експершу ракетку світу Мугурусу (6:1, 6:4). Ангеліна Калініна в другому колі, без шансів, поступилася американці Коллінс (6:0, 6:2).