Челсі - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі прийматиме португальський Порту в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 13 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Челсі - Порту в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перший матч, який відбувся тиждень тому, завершився впевненою перемогою Аристократів - 0:2. Переможець пари Челсі - Порту в півфіналі зіграє з переможцем пари Реал - Ліверпуль.