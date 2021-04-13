 Футбол 2 - Челси - Порту: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 13.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 07:47 534 0
Челсі - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі прийматиме португальський Порту в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 13 квітня, о 22:00 за київським часом. 

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Челсі - Порту в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перший матч, який відбувся тиждень тому, завершився впевненою перемогою Аристократів - 0:2. Переможець пари Челсі - Порту в півфіналі зіграє з переможцем пари Реал - Ліверпуль.

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