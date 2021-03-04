Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Qatar Total Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі Qatar Total Open 2021 зіграє з експершою ракеткою світу Вікторією Азаренка (14) із білорусі. Матч відбудеться в четвер, 4 березня, на центральному корті третім запуском після гри Пегула - Жабер/Плішкова. Початок не раніше 16:30 за київським часом.

В 1/8 фіналу Світоліна розгромила японку Дої (6:1, 6:2), а білоруска без проблем здолала Зігемунд (6:4, 6:2).

Світоліна та Азаренка зустрічалися між собою 3 рази. Усі три поєдинки завершилися перемогами білоруски.