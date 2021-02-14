 Биатлон ЧМ-2021. Мужчины. Гонка преследования смотреть онлайн у 14.02.2021 | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 10:16 1250 0
ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У субота, 14 лютого, на чемпіонаті світу в Поклюці відбудеться Гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км. Початок о 14:15 за київським часом. 

Пряма трансляція на телекалі UA: Перший. Також онлайн гонки в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Нагадаємо, в пасьютіс візьмут участь 60 найкращих біатлоністів у спринті, який відбудеться 12 лютого.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.

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