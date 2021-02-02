Інтер - Ювентус: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Інтер приймає Ювентус у першій півфінальній матчі Кубку Італії. Матч відбудеться сьогодні, 2 лютого, о 21:45 за київським часом. Жоден український телеканал не покаже поєдинок. Дивіться онлайн матч Інтер - Ювентус наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться 9 лютого в Турині. Нагадаємо, в чвертьфіналі Інтер переміг Мілан (2:1), а Ювентус розгромив СПАЛ (4:0).