Минай - Дніпро 1: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай та Дніпро-1 зіграють у матчі 10 туру Української прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 22 листопада, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Минай - Дніпро-1 дивіться на нашому сайті.

У Миная - 6 очок після 8 зіграних матчів і 12 сходинка в турнірній таблиці. Дніпро знаходиться на 10 позиції, здобувши 8 очок у 9 іграх. У минулому турі Минай мінімально поступився Десні (1:0), а Дніпро-1 зазнав поразки від Колоса (0:2).

Нагадаємо, лідер чемпіонату - Динамо в 10 турі впевнено виграло в Інгульця (0:2), а донецький Шахтар втратив очки в домашній грі з Олександрією (1:1).