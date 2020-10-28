Краснодар - Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Челсі зіграє в гостях проти російського Краснодара в 2 турі групи E Ліги чемпіонів 2020/21.

Матч відбудеться 28 жовтня о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 3 і Воля Футбол у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Краснодар - Челсі дивіться на нашому сайті.

У 1 турі Краснодар зіграв на виїзді внічию з Ренном (1:1), а Челсі вдома не зміг переграти Севілью (0:0).

Напередодні донецький Шахтар на НСК Олімпійському розписав мирову з італійським Інтером (0:0). Нагадаємо, києвське Динамо сьогодні зіграє матч 2-го туру ЛЧ у Будапешті проти Ференцвароша. Початок гри о 22:00.