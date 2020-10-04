Олімпік - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік приймає Олександрію в 5 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 4 жовтня на стадіоні Динамо ім. Лобановського в Києві. Початок о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олімпік - Олександрія дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 4 турі Олександрія вдома розгромила Інгулець (4:1), а Олімпік без шансів програв Шахтарю (2:0). Після 4-х турів у обох команд по 6 очок і 7 та 8 місця відповідно.