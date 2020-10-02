Динамо - Зоря: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо вдома зіграє із Зорею в 5 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 4 жовтня на НСК Олімпійський. Початок о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Зоря в прямомй трансляції дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 4-х турів у киян 10 очок. Зоря лише на 9 сходинці, набравши 4 очка. У 4 турі Динамо розгромило Минай (0:4), а Зоря розтрощила Львів (0:5).

Нагадаємо, київське Динамо перемогло Гент і пробилося до Ліги чемпіонів, де суперниками киян стали Ювентус, Барселона та Ференцварош.