Десна - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє на виїзді проти Десни в 5 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 4 жовтня на стадіоні ім. Гагаріна. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Десна - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 4-х турів команди набрали по 8 очок і розташувалися на 3 і 4 місці відповідно. У минулому турі гірники перемогли Олімпік (2:0), а Десна здолала Рух (2:1). Нагадаємо, лідирує в чемпіонаті Динамо, у якого 10 очок.

Напередодні Шахтар дізнався свої суперників у Лізі чемпіонів. Суперниками гірників у групі B стали Реал, Інтер і Боруссія Менхенгладбах.