Десна - Рух: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна приймає вінниківський Рух у 4 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 27 вересня о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч чемпіонату Десна - Рух дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 3 турі чернівці зіграли в гостях унічию з Інгульцем (1:1), а Рух без шансів поступився Колосу (2:0). Напередодні гри з Десною вінниківськи футболісти зіграли пропущену гру 2 туру проти Шахтаря та зуміли відібрати очки в гірників (1:1).

Десна після 3 турів має в активі 5 очок і посідає 8 сходинку в чемпіонаті. У Руха лише 1 бал і 12 місце.

Нагадаємо, чернівці програли в кваліфікації Ліги Європи Вольфсбургу та вилетіли з турніру.