Вольфсбург розібрався із Десною у кваліфікації Ліги Європи

Легка перемога для Вольфсбурга у кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, Вольфсбург приймав Десну у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Господарі поля здобули перемогу з рахунком 2:0.

Перший гол був забитий на початку матчу. Після навісу з кутового Ренато Штеффен головою скинув у центр штрафного майданчика, де на добиванні найспритнішим виявився капітан "вовків" Жозуа Гілавогі.

На 60-й хвилині матчу Десна залишилась у меншості, коли Йоонас Тамм отримав другу жовту картку.

Крапку у грі поставив Гінчек, який після пасу Шлягера закотив м'яч у пусті ворота української команди.

Ліга Європи

Третій кваліфікаційний раунд, 24 вересня

Вольфсбург – Десна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Гілавогі, 2:0 - 90+2 Гінчек

Вольфсбург: Кастеелс – Руссійон, Гілавогі, Лакруа (Брукс, 63), Штеффен – Арнольд, Шлягер – Віктор, Мехмеді, Мармуш (Отавіо, 59) – Вегхорст (Гінчек, 78).

Десна: Паст – Мостовий, Тамм, Гітченко, Конопля – Домбровський (Єрмаков, 65), Огиря – Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицький, Калітвінцев – Будківський (Шевцов, 85).

Попередження: Мармуш, 50 – Тамм, 57, Конопля, 66, Огиря, 71, Тотовицький, 88

Вилучення: Тамм, 61 (друга жовта картка)

Нагадаємо, гол українця вивів Арарат у наступний раунд Ліги Європи.