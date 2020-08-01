BIG BOXING NIGHT. Вечір боксу промоутерської компанії Олександра Усика. Онлайн-трансляція

Компанія USYK 17 PROMOTION дебютує з інноваційним спортивним шоу– Big Boxing Night. Поціновувачі спорту, фанати боксу та прихильники Олександра Усика нарешті отримують довгоочікувану можливість спостерігати за напруженим протистоянням боксерів у ринзі.

Серед головних поєдинків вечору: бої найбільш перспективних важковаговиків України Владислава Сіренко та Олександра Захожого; чемпіона WBC Francophone у середній вазі Андрія Великовського; Петра Іванова, чемпіона світу серед молоді за версією WBC. Також на ринг знову вийде Віктор Вихрист, чемпіон Європейських ігор 2019, Чемпіон Європы 2017, чотириразовий переможець національної першості, який минулого року успішно дебютував на професійному ринзі.

В насиченій програмі андеркарта бої потужних проспектів України, зокрема Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна.