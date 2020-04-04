Динамо Брест - Славія: онлайн-трансляція матчу 3 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Динамо з Бресту в матчі 3 туру Вищої ліги чемпіонату Білорусі прийматиме Славію з Мозиря.
Матч відбудеться у суботу, 4 квітня, на стадіоні РСК Брестський. Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма трнасляція матчу Динамо - Славія онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Після 2 матчів Команда Мілевського та Нойка посідає 5 сходинку в турнірній таблиці, набравши 4 очки. У Славії 3 залікові бали та 12 місце.
У 2 турі Динамо, завдяки голу Мілевського, перемогло Слуцьк (0:1), а Славія сенсаційно перемогла БАТЕ (2:1).
Нагадаємо, Шахтар Юрія Вернидуба в 3 турі грає проти Німана.