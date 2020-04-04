Шахтар - Німан: онлайн-трансляція матчу 3 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар із Солігорська Юрія Вернидуба прийматиме гродненський Німан в матчі 3 туру Вищої ліги чемпіонату Білорусі.

Матч відбудеться у суботу, 4 квітня, на стадіоні Будаунік. Початок о 15:30 за київським часом.

Пряма трнасляція матчу Шахтар - Німан онлайн на нашому сайті.

Після 2 турів команди мають по 3 очки та знаходяться поряд в турнірній таблиці. Підопічні Вернидуба - на 7-й сходинці, Німан - на 8-й.

У 2 турі Шахтар впевнено переміг Городею (0:2), а Німан розібрався з Вітебском (2:0).