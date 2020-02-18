Світоліна - Брейді: онлайн-трансляція матчу 1 кола Dubai Duty Free Tennis Championships

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) на старті Dubai Duty Free Tennis Championships зіграє з американкою Дженніфер Брейді (52).

Матч відбудеться 18 лютого, першим запуском на центральному корті.

Початок о 12:00 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку Еліна Світоліна - Дженніфер Брейді наживо на нашому сайті.

Раніше суперниці зустрічалися лише одного разу. У 2016 році в Монреалі Світоліна впевнено перемогла у двох сетах - 6:2, 6:4.

Нагадаємо, в онговленому рейтингу WTA Світоліна опустилася на дві сходинки.