Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з Атлетіко Мадрид.
Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.
Початок о 22:00 за Києвом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Ліги чемпіонів Атлетіко - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.
Матч-відповідь відбудеться 11 березня, у Ліверпулі.
Нагадаємо, Ліверпуль упевнено виграв групу Е, залишивши позаду Наполі, Зальцбург і Генк. Матрацники посіли 2 сходинку в квартеті D, пропустивши вперед лише Ювентус.