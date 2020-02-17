Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№4 WTA) втратила дві позиції у рейтингу WTA. Це стало наслідком відносно раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де Еліна програла Хібіно у чвертьфіналі турніру.
Актуально: Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті
Також на дві позиції опустилися Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Леся Цуренко поліпшила своє становище на 3 рядки і тепер займає 126-е місце.
Рейтинг WTA
17 лютого 2020
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8367
|2 (2)
|Симона Халеп (Румунія)
|5796
|3 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5290
|4 (5)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|4720
|5 (6)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4665
|6 (4)
|Еліна Світоліна (Україна)
|4650
|7 (7)
|Софія Кенін (США)
|4495
|8 (8)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4335
|9 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3915
|10 (10)
|Наомі Осака (США)
|3626
|26 (26)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1785
|89 (87)
|Катерина Козлова (Україна)
|717
|105 (103)
|Катаріна Завацька (Україна)
|632
|
126 (129)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
508
|
141 (157)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
443
|
168 (167)
|
Марта Костюк (Україна)
|
354
|
231 (227)
|
Дар'я Снігур (Україна)
|
255