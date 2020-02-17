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Рейтинг WTA: Світоліна втратила дві позиції

Сьогодні 08:46 32800 0
Даяна Ястремська зберегла свою позицію у рейтингу WTA
Рейтинг WTA: Світоліна втратила дві позиції
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№4 WTA) втратила дві позиції у рейтингу WTAЦе стало наслідком відносно раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де Еліна програла Хібіно у чвертьфіналі турніру.

Актуально: Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті

Також на дві позиції опустилися Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Леся Цуренко поліпшила своє становище на 3 рядки і тепер займає 126-е місце.

Рейтинг WTA
17 лютого 2020
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8367
2 (2) Симона Халеп (Румунія) 5796
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 5290
4 (5) Белінда Бенчич (Швейцарія) 4720
5 (6) Б'янка Андреєску (Канада) 4665
6 (4) Еліна Світоліна (Україна) 4650
7 (7) Софія Кенін (США) 4495
8 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4335
9 (9) Серена Вільямс (США) 3915
10 (10) Наомі Осака (США) 3626
26 (26) Даяна Ястремська (Україна) 1785
89 (87)  Катерина Козлова (Україна) 717
105 (103)  Катаріна Завацька (Україна) 632

126 (129)

 Леся Цуренко (Україна)

508

 141 (157)

 Ангеліна Калініна (Україна)

443

 168 (167)

 Марта Костюк (Україна)

354

 231 (227)

 Дар'я Снігур (Україна)

 255
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