Даяна Ястремська зберегла свою позицію у рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№4 WTA) втратила дві позиції у рейтингу WTA. Це стало наслідком відносно раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де Еліна програла Хібіно у чвертьфіналі турніру.

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Також на дві позиції опустилися Катерина Козлова і Катаріна Завацька. Леся Цуренко поліпшила своє становище на 3 рядки і тепер займає 126-е місце.

Рейтинг WTA

17 лютого 2020