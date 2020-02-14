Норвіч - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги зіграє на виїзді з Норвічем.

Матч відбудеться у суботу, 15 лютого, на стадіоні Керроу Роуд у Норвічі.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Норвіч - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Ліверпуль впевнено лідирує в чемпіонаті, набравши в 25 матчах 73 очоки. Норвіч посідає останній 25-й рядок з 18 очками. У першому колі підопічні Клоопа розгромили суперника - 4:1.

У 25 турі Ліверпуль не помітив опору Саутгемтона (4:0), а Норвіч зіграв унічию з Ньюкаслом (0:0).