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Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

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Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у третьому заключному матчі Олімпійського кваліфікаційного турніру зіграє проти збірної Нідерландів.

Матч відбудеться у неділю, 9 лютого.

Початок о 9:00 за київським часом.

РОЗКЛАД МАТЧІВ, РЕЗУЛЬТАТИ

Пряма трансляція на телеканалі XSport. 

Також онлайн матч збірна Нідерландів - збірна України наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікаційного турніру українці зазнали принизливої поразки від господарів Казахстану, а в другому зазнали не менш болючої поразки від поляків. Таким чином, наша збірна втратила шанси на продовження боротьби за путівку на Олімпіаду-2022.

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