Казахстан розтрощив Україну на Олімпійському кваліфікаційному турнірі

Гра українців у першому матчі була сумним видовищем

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Олімпійського кваліфікаційного турніру з хокею збірна України зустрічалася з Казахстаном.

Зустріч у першому турі з фаворитом не принесла позитивного результату українцям. Вже у першому періоді українці пропустили 5 шайб. Далі казахи постаралися зберегти кондиції на наступні матчі і грали у півсили. А от гра українців була сумним видовищем.

Завтра, 7 лютого, збірна України зіграє з Польщею, яка сьогодні розгромила Нідерланди (8:0).

Олімпійський кваліфікаційний турнір

Нур-Султан (Казахстан)

3 тур, 6 лютого

Казахстан - Україна 8:1 (5:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 03:43 Шевченко, 2:0 - 07:35 Петухов, 3:0 - 08:27 Метальніков, 4:0 - 12:58 Старченко, 4:1 - 14:56 Бабинець, 5:1 - 17:39 Жайлауов, 6:1 - 32:56 Діц, 7:1 - 34:40 Шестаков, 8:1 - 51:06 Орєхов