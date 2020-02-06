Збірна України зіграє в Олімпійському кваліфікаційному турнірі: розклад матчів

Сборная Украины в Олимпийском квалификационном турнире: расписание, результаты, трансляции

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, національна збірна України розпочинає Олімпійський кваліфікаційний турнір.

Передостанній етап відбору на Олімпійські ігри відбудеться в Нур-Султані (Казахстан) з 6 по 9 лютого. Суперниками синьо-жовтих стануть команди Казахстану, Нідерландів і Польщі.

Зазначимо, що лише переможець виходить до заключного раунду відбору на ОІ.

Розклад матчів:

Четвер, 6 лютого

11:00 Польща – Нідерланди

15:30 Україна – Казахстан, трансляція

П'ятница, 7 лютого

11:00 Польща – Україна, трансляция

15:30 Казахстан – Нідерланди

Неділя, 9 лютого

9:00 Нідерланди – Україна, трансляція

13:00 Польща – Казахстан

Зі складом збірної України можна ознайомитися ТУТ.