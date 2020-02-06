Збірна України зіграє в Олімпійському кваліфікаційному турнірі: розклад матчів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 лютого, національна збірна України розпочинає Олімпійський кваліфікаційний турнір.
Передостанній етап відбору на Олімпійські ігри відбудеться в Нур-Султані (Казахстан) з 6 по 9 лютого. Суперниками синьо-жовтих стануть команди Казахстану, Нідерландів і Польщі.
Зазначимо, що лише переможець виходить до заключного раунду відбору на ОІ.
Розклад матчів:
Четвер, 6 лютого
11:00 Польща – Нідерланди
15:30 Україна – Казахстан, трансляція
П'ятница, 7 лютого
11:00 Польща – Україна, трансляция
15:30 Казахстан – Нідерланди
Неділя, 9 лютого
9:00 Нідерланди – Україна, трансляція
13:00 Польща – Казахстан
Зі складом збірної України можна ознайомитися ТУТ.