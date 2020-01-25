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Кубок світу. Онлайн-трансляція змішаної естафети у Поклюці. LIVE

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Кубок світу. Онлайн-трансляція змішаної естафети у Поклюці. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці триває 6-й етап Кубку світу з біатлону.

У суботу, 25 січня, відбудеться змішана естафета. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн одиночної змішаної естафети наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

В Індивідуальній гонці у чоловіків найкращий з українців Артем Прима посів 18 місце.

Нагадаємо, сестри Семренко пропускають етап у Словенії та індивідуально готуються до чемпіонату світу.

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