 Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці

Сьогодні 16:56 208 0
Індивідуальну гонку виграв норвежець Йоганнес Бо
Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці
#Прима, #Поклюка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

З 109 спортсменів Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністів. Найкраще серед українців виступив Артем Прима. Він припустився два промахи і посів 18-е місце. Дмитро Підручний і Антон Дудченко відповідно промахнулися двічі та тричі і посіли 30-е та 64-е місце. Сергій Семенов і Богдан Цимбал зробили по два промахи і показали відповідно 40-ий та 65-ий результати.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Друге та третє місця відповідно посіли французи Мартен Фуркад і Кентен Фійон-Має.

Кубок світу з біатлону. 
Шостий етап, Поклюка
Індивідуальна гонка, чоловіки
23 січня

1.  Йоганнес Тингнес Бё (0+0+0+0)  47:54,3

2.  Мартен Фуркад (0+0+0+0)  +11,4

3.  Кентен Фійон-Має (0+0+0+0)  +25,6

...

18.  Артем Прима (0+0+1+1)  +3:00,7

30.  Дмитро Підручний (1+0+1+0)  +4:01,4

40.  Сергій Семенов (1+0+0+1)  +5:14,6

64.  Антон Дудченко (2+0+1+0)  +6:34,1

65.  Богдан Цимбал (0+2+0+0)  +6:35,9

Раніше, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

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