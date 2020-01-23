Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці

Індивідуальну гонку виграв норвежець Йоганнес Бо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

З 109 спортсменів Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністів. Найкраще серед українців виступив Артем Прима. Він припустився два промахи і посів 18-е місце. Дмитро Підручний і Антон Дудченко відповідно промахнулися двічі та тричі і посіли 30-е та 64-е місце. Сергій Семенов і Богдан Цимбал зробили по два промахи і показали відповідно 40-ий та 65-ий результати.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Друге та третє місця відповідно посіли французи Мартен Фуркад і Кентен Фійон-Має.

Кубок світу з біатлону.

Шостий етап, Поклюка

Індивідуальна гонка, чоловіки

23 січня

1. Йоганнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 47:54,3

2. Мартен Фуркад (0+0+0+0) +11,4

3. Кентен Фійон-Має (0+0+0+0) +25,6

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18. Артем Прима (0+0+1+1) +3:00,7

30. Дмитро Підручний (1+0+1+0) +4:01,4

40. Сергій Семенов (1+0+0+1) +5:14,6

64. Антон Дудченко (2+0+1+0) +6:34,1

65. Богдан Цимбал (0+2+0+0) +6:35,9

Раніше, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.