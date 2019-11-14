Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Сербії в останньому матчі кваліфікації групи B Євро 2020.

Матч відбудеться 17 листопада, у Белграді на стадіоні Райко Мітич.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1.

Дивіться також онлайн матч Сербія - Україна в прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку гри.

Збірна України після перемоги над Португалією зазделегідь здобула путівку на фінальну частину чемпіонату Європи.

Нагадаємо, підопічні Шевченка вирвали перемогу в Естонії у контрольному поєдинку.