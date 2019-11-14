Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі

Безус забив переможний гол

Джерело - Чемпіон.

У Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена відбувся футбольний товариський матч Україна - Естонія.

У першому таймі контрольного матчу збірна України повністю контролювала ситуацію, Гра відбувалася на половині поля естонців. Це підтверджує і статистика - 68% володіння м'ячем у господарів. 10 ударів по воротах Естонії виконали підопічні Андрія Шевченка. Гості ж жодного удару по воротах Луніна не нанесли. Найбільш небезпечними моментами у збірній України були удари Соболя і Коваленка - в обох епізодах м’яч пролетів вище правої дев’ятки воріт від голкіпера.

У другому тайм матчу гості більш активніше грали попереду. В українців були кілька на півмоментів. Та все ж вирвати перемогу вдалося у компенсовані хвилини матчу. Безус заробив на собі штрафний, який результативно виконав - м'яч рикошетом від Зеньова влетів у сітку воріт - 1:0.

Контрольний матч

14 листопада

Україна - Естонія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Безус