Баварія - Боруссія Д: онлайн-трансляція 11 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія зіграє проти дортмундської Боруссії у 11 турі чемпіонату Німеччини.

Матч відбудеться 9 листопада, у Мюнхені на Альянц Арені.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Баварія - Боруссія Д. онлайн на нашому сайті в сервісі Megogo.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 10 турі Баварія зазнала нищівної поразки від Боруссії Менхенгладбах (5:1), а джмелі легко перемогли Вольсбург (3:0). Нагадаємо, в матчах 4 туру ЛЧ Баварія виграла в Олімпіакоса (2:0), а Боруссія зробила епічний камбек у домашній грі проти Інтера (3:2).