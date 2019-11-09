 Бавария Мюнхен - Боруссия Дортмунд смотреть онлайн 9.11.2019 Бундеслига | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Романчук із рекордом виборов золото Кубка світу
Вчора 18:31 784
Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 20:47 1201
Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи
Вчора 20:33 1056
Бєсєдін довикликаний у збірну України
Вчора 19:37 1811
Каштру вказав причину поганої форми Марлоса
Вчора 17:18 1648
Красніков залишає Динамо
Вчора 12:24 2162 1
Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи
Вчора 09:39 2090
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
07.11.2019 23:51 2478
Копенгаген - Динамо 1:1. Огляд матчу
07.11.2019 22:34 1924
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
07.11.2019 21:46 1578
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
07:02 Пряма трансляція Баварія - Боруссія Д: онлайн-трансляція 11 туру Бундесліги. LIVE 26
8 Листопада 2019
23:59 Футбол Вотфорд у меншості обіграв Норвіч у 12 турі АПЛ 207
23:53 Футбол Реал Сосьєдад зіграв внічию із Леганесом та очолив турнірну таблицю Ла-Ліги 196
23:31 Футбол Гоффенгайм вирвав перемогу у Кельна в 11 турі Бундесліги 176
23:16 Футбол Еррера: У Манчестер Юнайтед футбол перебуває не на першому місці 262
22:52 Футбол Голкіпер Леванте може пропустити матч Ла-Ліги через вибори 276
22:32 Футбол Несенюк зрівняв Степаненка і Сидорчука із легендами збірної Англії 288
22:17 Баскетбол Хімік дотиснув Харківських Соколів у Суперлізі 152
21:56 Бокс Гассієв дебютує у суперважкій вазі 454
21:36 Футбол Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу 357
21:31 Хокей Збірна України обіграла Естонію та здобула першу перемогу у сезоні 390
21:11 Футбол Манчестер Сіті втратив Едерсона перед матчем із Ліверпулем 233
20:47 Футбол Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА 1201
20:33 Футбол Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи 1056
20:20 Футбол Металіст 1925 переміг Балкани та очолив турнірну таблицю Першої ліги 571
19:57 ММА Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором 391
19:37 Футбол Бєсєдін довикликаний у збірну України 1811
19:21 Футбол Гвардіола: Ліверпуль - найсильніша команда в світі 754
19:07 Футбол Родріго визнали гравцем туру Ліги чемпіонів 591
18:48 ММА Нурмагомедов: Буду битися в Лас-Вегасі, якщо вони вибачаться 1092
18:32 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE 939
18:31 Плавання Романчук із рекордом виборов золото Кубка світу 784
18:15 Футбол Мессі і Грізманн не розмовляють на тренуваннях Барселони 928
17:49 Футбол Каштру порівняв Динамо Михайличенка і Хацкевича 1397
17:35 Футбол Ліверпуль хоче переманити Мбаппе 460

Баварія - Боруссія Д: онлайн-трансляція 11 туру Бундесліги. LIVE

Сьогодні 07:02 26 0
Баварія - Боруссія Д: онлайн-трансляція 11 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія зіграє проти дортмундської Боруссії у 11 турі чемпіонату Німеччини.

Матч відбудеться 9 листопада, у Мюнхені на Альянц Арені.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Баварія - Боруссія Д. онлайн на нашому сайті в сервісі Megogo.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 10 турі Баварія зазнала нищівної поразки від Боруссії Менхенгладбах (5:1), а джмелі легко перемогли Вольсбург (3:0). Нагадаємо, в матчах 4 туру ЛЧ Баварія виграла в Олімпіакоса (2:0), а Боруссія зробила епічний камбек у домашній грі проти Інтера (3:2).

Коментарі ()