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Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг забив 8 голів Майнцу. Результати 10 туру Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 листопада, відбулися матчі 10 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
2 листопада, 10 тур

Баєр - Боруссія М 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Вендт, 1:1 - 25 Фолланд, 1:2 - 42 Тюрам

Вердер - Фрайбург 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Рашица, 1:1 - 28 Петерсен, 2:1 - 59 Селассіє, 2:2 - 90+3 Петерсен

Айнтрахт - Баварія 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 25 Костич, 2:0 - 33 Соу, 2:1 - 37 Левандовський, 3:1 - 49 Абрахам, 4:1 - 61 Хінтереггер, 5:1 - 85 Пасіенсія

РБ Лейпциг - Майнц 8:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 5 Забітцер, 2:0 - 30 Вернер, 3:0 - 35 Нкунку, 4:0 - 38 Хальстенберг, 5:0 - 44 Поульсен, 6:0 - 48 Вернер, 7:0 - 50 Мукіеле, 8:0 - 87 Вернер

Боруссія - Вольфсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Торган, 2:0 - 58 Герейро, 3:0 - 88 Гетце(П)

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Борнмуту.

Також, Рома у меншості здолала Наполі.

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