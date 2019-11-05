Боруссія розібралася із Інтером, неймовірний камбек Челсі. Результати 4 туру Ліги чемпіонів

Челсі змогло відігратися із рахунку 1:4

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 05 листопада, відбулися перші матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

4 тур, 05 листопада

Група Е

Ліверпуль – Генк 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Вейналдум, 1:1 – 41 Самата, 2:1 – 53 Окслейд-Чемберлен

Наполі – Зальцбург 1:1

Голи: 0:1 – 11 Голанд, 1:1 – 44 Лосано

Група F

Барселона - Славія Прага 0:0

Боруссія Д - Інтер 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Мартінес, 0:2 – 40 Весіно, 1:2 – 51 Хакімі, 2:2 – 64 Брандт, 3:2 – 77 Хакімі

Група G

Зеніт - РБ Лейпциг 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+4 Демме, 0:2 – 63 Забітцер

Ліон – Бенфіка 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Андерсен, 2:0 – 33 Депай, 2:1 - 76 Сеферович, 3:1 - 89 Траоре

Група H

Валенсія – Лілль 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Осімхен, 1:1 – 66 Парехо, 2:1 – 82 Сумаоро (автогол), 3:1 – 84 Когдогбія

Челсі – Аякс 4:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 2 Ебрахам (автогол), 1:1 – 5 Жоржинью (пен), 1:2 – 20 Промес, 1:3 – 35 Аррісабалага (автогол), 1:4 – 55 ван де Бек, 2:4 – 63 Аспілікуета, 3:4 – Жоржинью (пен), 4:4 - 74 Джеймс

Нагадаємо, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.