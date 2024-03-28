Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання

Гру зірвали росіяни

Джерело - Чемпіон.

Повітряні тривоги не дозволили Кременчуку та Соколу вчасно дограти четвертий матч у межах фінальної серії чемпіонату України-2023/24 з хокею.

Гру було перервано через ракетну небезпеку, яку оголосили за 7 хвилин 20 секунд до кінця поєдинку. Кременчуцький клуб зазначив, що команди повернуться на лід завтра, 29 березня, о 12:00.

На момент зупинки матчу Сокіл перемагав 3:1. В середині першого періоду лідер Кременчука Віталій Лялька відкрив рахунок, але вже за кілька хвилин Володимир Чердак відновив паритет. На початку другого періоду 18-річний Максим Жеребко вивів Сокіл уперед, а на 8 хвилині Чердак оформив дубль та встановив поточний рахунок.

Оскільки в попередніх трьох матчах також переміг Сокіл (3:0, 6:5, 3:2), ця гра може стати останньою в серії. Якщо підопічні Олега Шафаренка завтра втримають перевагу в дві шайби, то Сокіл виграє свій 15-й титул чемпіона України.