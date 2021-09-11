В останньому матчі турніру кияни обіграли Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, в рамках матчу за золото передсезонного турніру Kremenchuk Open Cup зійшлися Кременчук та Сокіл, які за два перші ігрові дні здобули по дві перемоги з однаковою різницею закинутих і пропущених шайб.

Перемогу у матчі здобув київський Сокіл - 5:2.

Kremenchuk Open Cup-2021

3 тур, 11 вересня

Кременчук - Сокіл 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайби: 1:0 - 20:39 Нікулін (Коробов, мен.), 1:1 - 25:16 Єлисеєнко (Тихоміров, Павленко), 1:2 - 27:51 Міхнов (Рубан, Хайруллов, 5х3), 1:3 - 35:24 Міхнов (Рубан, Хайруллов, 5х3), 1:4 - 44:09 Гончаренко (Тихомиров), 2:4 - 53:49 Созонов (Нікулін, біл.), 53:49; 2:5 - 59:57 Тихоміров (пусті ворота).