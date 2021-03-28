 Піттсубрг переміг Айлендерс та інші результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 01:23 10388 1
Нганну нокаутував Міочича та здобув титул UFC у важкій вазі
Сьогодні 08:11 392
Вайт жорстоко нокаутував росіянина Повєткіна
Сьогодні 01:23 1916
Ярмоленко покинув збірну України
Вчора 21:49 2623
Світоліна обіграла росіянку Александрову на турнірі WTA у Маямі
Вчора 21:21 1481
Сачко вперше у кар'єрі вийшов у фінал турніру ATP Challenger Tour
Вчора 20:13 1103
Тренер збірної Фінляндії виділив силу України
Вчора 18:21 2201
Підручний виграв мас-старт на чемпіонаті України
Вчора 12:10 2160
Бельгія зіграє з Чехією, Сербія прийматиме Португалію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Вчора 10:25 2743
Сокіл розгромив Маріуполь та вийшов у півфінал УХЛ
26.03.2021 22:19 1079
Блоги
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 13:13 820
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця Valeriy Ruchka
Вчора 11:18 2885 1
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону Valeriy Ruchka
Вчора 10:06 1943
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год Андрій Твердохліб
26.03.2021 14:06 5218
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування Андрій Твердохліб
26.03.2021 13:37 1107
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:57 Футбол Білорусь - Естонія 4:2. Огляд матчу 33
11:41 Футбол Роналду: Бувають важкі часи, коли відчуваєш, що постраждала ціла нація 235
11:33 Блог Фото дня. У Роналду украли переможний гол 300
11:28 Футбол Маліновський: Ми маємо переграти фінів у плані техніки 185
11:12 Футбол Ювентус має намір придбати Жордана з Севільї 164
10:55 Футбол Гол Родрігеса приніс Люксембургу перемогу над Ірландією. Огляд мачту 280
10:51 Блог Вайт - Повєткін: відео потужного нокауту 1872
10:41 Футбол Стала відома заявка збірної України на матч з Фінляндією 5234 4
10:27 Хокей Піттсубрг переміг Айлендерс, Бостон переграв Баффало. Результати матчів НХЛ 407
10:26 Блог Вайт - Повєткін: відео бою 1318 2
10:12 Футбол Манчестер Юнайтед та Тоттенгем хочуть придбати лідера Лілля 322
09:57 Баскетбол Вашингтон Леня переміг Детройт, Оклахома Михайлюка поступилася Бостону. Результати матчів НБА 395
09:41 Футбол Сербія - Португалія 2:2. Огляд матчу 826
09:31 Бокс Вайт: Якщо Повєткін хоче реванш, я готов побитися з ним знову 724
09:11 Баскетбол Михайлюк набрав 6 очок у грі з Бостоном 411
08:58 Теніс Визначилася суперниця Світоліної в другому колі на турнірі в Маямі 796
08:40 Баскетбол Лень набрав 12 очок у матчі проти Детройта 541
08:31 Футбол Чехія - Бельгія 1:1. Огляд мачту 503
08:20 Футбол Україна - Фінляндія: онлайн-трансляція 2868
08:11 ММА Нганну нокаутував Міочича та здобув титул UFC у важкій вазі 392
01:23 Бокс Вайт жорстоко нокаутував росіянина Повєткіна 1916
01:23 Футбол Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу 10388 1
27 Березня 2021
23:51 Хокей. УХЛ Краматорськ - Дніпро 0:2. Огляд чвертьфіналу УХЛ 1415
23:40 Футбол Люксембург з голом Родрігеса переміг Ірландію, Португалія зіграла внічию із Сербією. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022 1014
23:24 Футбол Шевченко вказав, як перемогти Фінляндію 2378

Піттсубрг переміг Айлендерс, Бостон переграв Баффало. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:27 407 0
Рейнджерс поступився Філадельфії
Піттсубрг переміг Айлендерс, Бостон переграв Баффало. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 11 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат   
27 березня 

Бостон – Баффало 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Філадельфія – Рейнджерс 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Детройт – Коламбус 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Колорадо – Вегас 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Піттсбург – Айлендерс 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Кароліна – Тампа-Бей 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Торонто – Едмонтон 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

Даллас – Флорида 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Чикаго – Нешвілл – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Калгарі – Вінніпег – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Арізона – Сан-Хосе 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Коментарі ()