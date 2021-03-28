Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 11 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
27 березня
Бостон – Баффало 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Філадельфія – Рейнджерс 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Детройт – Коламбус 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Колорадо – Вегас 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Піттсбург – Айлендерс 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Кароліна – Тампа-Бей 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Торонто – Едмонтон 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
Даллас – Флорида 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)
Чикаго – Нешвілл – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Калгарі – Вінніпег – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Арізона – Сан-Хосе 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)