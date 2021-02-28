Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 14 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
27 лютого
Баффало – Філадельфія 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Нью-Джерсі – Вашингтон 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
Оттава – Калгарі 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
Нешвілл – Коламбус 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Едмонтон – Торонто 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Айлендерс – Піттсбург 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
Тампа-Бей – Даллас 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Флорида – Кароліна 3:4 (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, по булітам - 0:1)
Чикаго – Детройт 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Міннесота – Лос-Анджелес 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Арізона – Колорадо 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
Анахайм – Вегас 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Вінніпег – Монреаль 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Сан-Хосе – Сент-Луїс 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)