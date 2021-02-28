 Вашингтон переміг Нью-Джерсі та інші матчі НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Лос-Анджелес поступився Міннесоті
Вашингтон переміг Нью-Джерсі, Детройт переграв Чикаго. Резултати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 14 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат   
27 лютого

Баффало – Філадельфія 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Нью-Джерсі – Вашингтон 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Оттава – Калгарі 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Нешвілл – Коламбус 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Едмонтон – Торонто 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Айлендерс – Піттсбург 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Тампа-Бей – Даллас 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Флорида – Кароліна 3:4 (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, по булітам - 0:1)

Чикаго – Детройт 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Міннесота – Лос-Анджелес 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Арізона – Колорадо 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Анахайм – Вегас 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Вінніпег – Монреаль 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Сан-Хосе – Сент-Луїс 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)

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