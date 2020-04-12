Савченко - про скасування ЧС-2020

Джерело - ХК Кременчук.

Нападник Кременчука Іван Савченко відчував не добре себе, коли дізнався про скасування чемпіонату світу з хокею-2020.

Про це заявив сам Савченко.

"Все різко так закінчилося. Такий стан, що начебто облили холодною водою. Але, сподіваюся, що проблема з коронавірусів скоро закінчиться, а ми зможемо добре підготуватися і зіграти плей-оф УХЛ.

Хочу побажати Всім здоров'я і терпіння. А Кременчук ще обов'язково порадує своїх шанувальників", - сказав Савченко.

Чемпіонат світу повинен був відбутися в Швейцарії в травні цього року, але був скасований через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, у першому батлі без ключок перемогу здобув Севастян Карпенко.